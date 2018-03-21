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Фигуристка Загитова рассказала, что тренеры помогают ей справиться с проблемами роста

Спорт
21 марта, 19:21 UTC+3 МИЛАН /Италия/ 21, марта. /ТАСС

После короткой программы на чемпионате мира 2018 года россиянка занимает второе место

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МИЛАН /Италия/, 21 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова столкнулась с проблемами роста, но тренеры грамотно помогают ей в этой ситуации. Об этом 15-летняя спортсменка рассказала журналистам после проката короткой программы на чемпионате мира в Милане.

"Я немного подросла, есть некоторые сложности, - сообщила Загитова. - Но мы с тренерами смотрим, что и как нужно изменить в технике, это мне помогает. Когда говорят, что какой-то жирный таз появляется, который мешает, это выдумки. Просто нужно закрыть рот и есть по чуть-чуть, я ем, но в маленьких количествах".

После короткой программы Загитова занимает второе место, за прокат она получила 79,51 балла. Лидирует итальянка Каролина Костнер (80,27). Третье место занимает японка Сатоко Мияхара (74,36).

Произвольную программу женщины представят 23 марта.

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