Фигуристка Сотскова готовилась к ЧМ так, чтобы снова поверить в себя после Олимпиады

МИЛАН /Италия/, 21 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Сотскова готовилась к чемпионату мира в Милане, постаравшись забыть неудачи на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане и вновь поверив в собственные силы. Об этом фигуристка рассказала журналистам после короткой программы на чемпионате мира, стартовавшем в Милане.

На Играх-2018 Сотскова стала восьмой. На чемпионате мира в Милане после короткой программы она занимает пятое место (71,80 балла).

"Я рада - сегодня я справилась, - рассказала Сотскова. - Тренировалась, стараясь забыть про Олимпиаду - вспоминать об этом я не очень хочу. Поэтому каждый день выходила на тренировку и говорила себе - начинается новая жизнь, впереди чемпионат мира, и готовиться к нему надо по-новому. Возможно, я немного и придерживала себя, просто присутствовало волнение, мне хотелось хорошо и чисто откатать, чтобы снова в саму себя поверить".

Фигуристка призналась, что в сложный момент ей помогли тренеры. "После Олимпиады была неуверенность в самой себе, но моя команда, мои тренеры помогли мне сконцентрироваться на чемпионате мира, забыть неудачи и идти дальше. Жизнь на этом не заканчивается, и я надеюсь, что это не последняя моя Олимпиада была. Не надо думать ни о местах, ни о медалях - это бесполезные мысли, которые сбивают и не дают хорошо делать свою работу", - считает Сотскова.

После короткой программы лидирует итальянка Каролина Костнер (80,27), второе место с 79,51 баллами занимает россиянка Алина Загитова, на третьем месте японка Сатоко Мияхара (74,36). Произвольную программу спортсменки продемонстрируют 23 марта.