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Российские гандболистки обыграли румынок в матче квалификации ЧЕ-2018

Спорт
21 марта, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 30:25

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ТАСС, 21 марта. Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Румынии со счетом 30:25 в третьем матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года. Встреча прошла в Тольятти.

Российская команда в турнирной таблице четвертой группы набрала четыре очка, столько же в активе у румынской команды, у сборной Австрии два очка, Португалии - 0. Гандболистки из Австрии и Португалии свой матч проведут в четверг.

В следующем матче россиянки 25 марта в гостях снова сыграют со сборной Румынии.

Чемпионат Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.

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