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WADA уверено, что проблемы РУСАДА будут решены задолго до ОИ-2020 в Токио

Спорт
21 марта, 20:12 дата обновления: 21 марта, 20:26 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 21, марта. /ТАСС

РУСАДА было признано не соответствующим требованиям WADA в ноябре 2015 года

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Глава WADA Крейг Риди

Глава WADA Крейг Риди

© Сергей Бобылев/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) полагает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сумеет решить проблемы с соответствием кодексу организации еще до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом журналистам сообщил президент WADA Крейг Риди.

"Мы 15 месяцев сотрудничаем с Россией и ее правительством, день за днем работаем над решением сложившейся ситуации. Я по-прежнему уверен, что мы решим проблемы задолго до Олимпиады в Токио. Мы встретимся с российскими властями в ближайшие дни", - сказал Риди.

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В ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. В среду прошел симпозиум WADA, на котором обсуждался вопрос восстановления РУСАДА.

"Панель по России и выступление Юрия Гануса (генерального директора РУСАДА - прим. ТАСС) были очень интересными. Мы могли убедиться в том, какая работа проделана для перестройки РУСАДА, это огромный прогресс. Мы будем неделю за неделей работать с российскими властями, сейчас хороший момент, чтобы решить эту ситуацию. Сейчас существует недостаток доверия к России, когда мы встретимся с властями, нам важно донести до них это, тогда возможен шаг вперед в этой ситуации", - отметил Риди.

Глава WADA рассказал о предстоящих встречах с российскими представителями. "После сегодняшнего форума я поговорю с представителями Олимпийского комитета России, потом я намерен встретиться с Минспортом РФ", - сказал он.

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