WADA будет настаивать на том, чтобы проблемным странам не отдавали международные старты

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет настаивать на том, чтобы крупные международные соревнования не проходили в странах, которые не соответствуют требованиям организации. Об этом журналистам заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Ранее появилась информация, что текущий статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может помешать России претендовать на проведение международных соревнований на территории страны с 1 апреля 2018 года. Согласно изменениям статьи 20.3.11 кодекса, утвержденным советом учредителей WADA в ноябре 2017 года и которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации обязуются принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных событий только от тех стран, чье правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, а также от тех стран, чьи национальные антидопинговые организации соответствуют кодексу WADA.

"Мы будем настаивать на том, чтобы федерации не проводили крупные соревнования в странах, которые не выполняют требования WADA по соответствию. Новые правила ничего не изменят в этом смысле", - заявил Ниггли.

Ранее в среду в беседе с ТАСС глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор заявил, что Россия сохранит возможность претендовать на проведение международных турниров по новому стандарту организации. По его словам, новые правила WADA не помешают России претендовать на проведение новых турниров, однако организация будет стремиться, чтобы РФ не получила право проведения международных стартов.

В ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу.