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Немец Безель может стать соперником чемпиона мира по боксу Бетербиева

Спорт
21 марта, 20:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее стало известно, что планировавшийся в качестве следующего соперника Бетербиева американец Маркус Браун проведет следующий бой против россиянина Сергея Ковалева

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МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Следующим соперником чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева может стать немец Доминик Безель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBF.

Ранее стало известно, что планировавшийся в качестве следующего соперника Бетербиева американец Маркус Браун проведет следующий бой против россиянина Сергея Ковалева.

"Мы сейчас работаем над организацией боя со следующим претендентом. Мы ждем ответа от Доминика Безеля", - сказал собеседник агентства.

Бетербиев 11 ноября прошлого года нокаутировал немца Энрико Келлинга и завоевал титул IBF. В активе 33-летнего россиянина 12 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

На счету 28-летнего Безеля 27 побед (10 нокаутом) и одно поражение. Он владеет чемпионским титулом по версии Европейского боксерского союза.

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