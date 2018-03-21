Мяус: командам игроков до 21 года стоит участвовать в бенди на Универсиаде-2019

УЛЬЯНОВСК, 21 марта. /ТАСС/. Молодежные сборные игроков до 21 года больше всего подходят для участия в турнире по хоккею с мячом на Универсиаде 2019 года в Красноярске. Такое мнение высказал в среду журналистам член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус.

"Нам надо сейчас уже подумать и на техническом комитете это озвучить, какие команды (я знаю, что до 25 лет студенческая команда считаться будет) от стран у нас будут играть на Универсиаде. Это же не первая сборная будет, это [должны быть] молодежные или юниорские. Надо подумать, чтобы туда профессионалы не попадали высокой категории", - сказал он.

Мяус уточнил, что, по его мнению, для участия подходят молодежные команды до 21 года. "Можно первую сборную привезти: они же тоже подходят - учатся. До 25 лет - это уже серьезный игрок. Мне бы хотелось, чтобы молодые ребята участвовали", - подчеркнул он.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. В качестве генерального партнера Игр выступит компания "Норильский никель".