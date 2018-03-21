Иванов: ЦСКА было важно одержать победы над "Олимпиакосом" и "Фенербахче" в Евролиге

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА было важно с точки зрения психологии выиграть у греческого "Олимпиакоса" и турецкого "Фенербахче" в последних матчах, так как с этими клубами армейцам наверняка предстоит сыграть в "Финале четырех" Евролиги. Об этом ТАСС сообщил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

В среду ЦСКА обыграл дома "Олимпиакос" со счетом 89:81 и обеспечил себе первое место в регулярном сезоне Евролиги.

"После матча я зашел в раздевалку команды и сказал, что последние две игры против "Фенербахче" и "Олимпиакоса" очень важны, ведь эти клубы будут в "Финале четырех", это мне очевидно, как и мы, - сказал Иванов. - Поэтому психологически, в качестве разминки, было очень важно одержать победы. То, что первое место гарантировано, было очевидно уже после игры в Турции, сегодня закрепили, молодцы. Это важно".

"Хочется надеяться, что сезон для ЦСКА начнется в мае, а это была разминка", - добавил Иванов.

ЦСКА выиграл 22 матча, у идущего вторым "Фенербахче" в активе 17 побед. "Олимпиакос", ранее гарантировавший себе выход в плей-офф, занимает третье место (15 побед). В следующем матче 23 марта армейцы сыграют в гостях с "Химками".