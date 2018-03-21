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"Химки" досрочно вышли в плей-офф баскетбольной Евролиги

Спорт
21 марта, 22:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В среду подмосковная команда обыграла турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 85:73

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Алексей Швед

Алексей Швед

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 21 марта. Российский клуб "Химки" гарантировал выход в плей-офф баскетбольной Евролиги, выиграв у турецкого "Анадолу Эфес" со счетом 85:73 в гостевом матче регулярного чемпионата.

Самым результативным игроком матча стал центровой Брайант Данстон, набравший 19 очков. В составе "Химок" больше всего очков набрал центровой Малкольм Томас (17).

Эта победа после выигрыша во вторник турецкого "Фенербахче" у израильского "Маккаби" (87:73) гарантировала "Химкам" выход в плей-офф.

"Химки" занимают седьмое место, одержав 16-ю победу в 27 матчах. "Анадолу Эфес" идет последним, 16-м, с шестью победами.

В следующем матче 23 марта "Химки" примут московский ЦСКА, "Анадолу Эфес" в этот же день сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом".

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