Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Личный рекорд на чемпионате мира не стал сюрпризом для фигуристов Астаховой и Рогонова

Спорт
21 марта, 23:22 UTC+3 МИЛАН /Италия/ 21, марта. /ТАСС

Фигуристы улучшили свое достижение, получив за короткую программу 71,62 балла

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Рогонов и Кристина Астахова

Алексей Рогонов и Кристина Астахова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИЛАН /Италия/, 21 марта. /ТАСС/. Личный рекорд, установленный в короткой программе на чемпионате мира в Милане, не стал сюрпризом для российской спортивной пары Кристины Астаховой и Алексея Рогонова. Об этом спортсмены рассказали журналистам после проката.

Фигуристы улучшили свое достижение, получив за короткую программу 71,62 балла. На предыдущем старте, Олимпийских играх в Пхёнчхане, они набрали 70,52 балла.

"От старта к старту нужно ставить себе новую планку и достигать ее, поэтому личный рекорд сегодня был ожидаем. Нужно на каждых соревнованиях прыгать немного выше своей головы, чтобы конкурировать с лидерами, - считает Рогонов. - Сегодня, судя по уровням, все в порядке, нас адекватно отсудили, но еще есть к чему стремиться, нужно набирать скорость, делать более качественно элементы, набирать плюсы. Свой потенциал мы до конца еще не раскрыли".

"Серьезных замечаний к себе у нас сегодня нет, разве на дорожке "выдали" чуть больше, чем надо. Но, думаю, невооруженным глазом это было незаметно. Каталось легко, все элементы выполнили на четвертый уровень, вот так бы всегда, с настроением и чистенько", - отметил спортсмен.

Рогонов сообщил, что подготовка к чемпионату мира чуть не сорвалась из-за болезни. "На Играх в Пхёнчхане мы выступали как запасные, заменив Ксению Столбову и Федора Климова, сейчас такая же ситуация. После Игр я сильно заболел, неделю пролежал, хотя знал, что выступать, понимал, ни к чему хорошему это привести не может, в любом случае это в ущерб подготовке пойдет. Но организм сам знает, когда ему отдохнуть, ничего, вышли, начали усиленно готовиться к миру и все успели", - рассказал фигурист.

Произвольную программу спортивные пары представят 22 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ по фигурному катанию-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
"Коммерсантъ" заявил о прекращении работы с депутатом Слуцким и комиссией по этике Госдумы
4
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
5
Евгений Савченко: запоминается последнее
6
Источник: в Москве задержан экс-депутат Госдумы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей
7
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов