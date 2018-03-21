Эксперт: отсутствие Неймара в игре с россиянами даст возможность бразильцам проявить себя

ТАСС, 21 марта. Отсутствие в составе сборной Бразилии по футболу в матче с россиянами нападающего французского ПСЖ Неймара даст возможность остальным игрокам национальной команды проявить себя. Такое мнение высказал бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Неймар пропустит три месяца из-за травмы, полученной в конце февраля в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У нападающего было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.

"Бразильцы всегда славились высококвалифицированными футболистами, которые играют в ведущих клубах планеты, - сказал Силкин. - Поэтому, мне кажется, что отсутствие Неймара в составе сборной Бразилии, наоборот, даст возможность проявить себя остальным. И легче россиянам не будет".

Товарищеский матч Россия - Бразилия пройдет в пятницу в Москве на стадионе "Лужники". Начало в 19:00 мск.