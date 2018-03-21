Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские керлингистки обыграли команду Чехии в матче чемпионата мира

Спорт
21 марта, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 9:5

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 марта. Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Чехии со счетом 9:5 в седьмом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

За сборную России выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова (запасная).

В турнирной таблице лидирует команда Швеции, одержавшая восемь побед в восьми матчах. Сборная России занимает четвертое место (пять побед и два поражения). В следующей игре в четверг российские керлингистки встретятся с командой Швеции.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в 1/2 финала.

Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал - на 25 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
2
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
3
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
Источник: певец Витас устроил стрельбу в поселке Барвиха в Подмосковье
6
Источник: в центре Москвы произошло обрушение реконструируемого здания
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов