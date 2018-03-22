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Фигуристы Тарасова и Морозов заняли второе место в короткой программе спортивных пар на ЧМ

Спорт
22 марта, 0:43 UTC+3 МИЛАН /Италия/ 22, марта. /ТАСС

Лидируют олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо из Германии, третьими стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре

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Владимир Морозов и Евгения Тарасова

Владимир Морозов и Евгения Тарасова

© AP Photo/Luca Bruno

МИЛАН /Италия/, 22 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в короткой программе спортивных пар на чемпионате мира в Милане.

Они получили от судей 81,29 балла. Лидируют олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо из Германии (82,98, личный рекорд). Третье место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (75,32).

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт (74,38) стали четвертыми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов (71,62) - седьмыми.

Спортивные пары представят произвольную программу 22 марта. Чемпионат мира завершится 25 марта.

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