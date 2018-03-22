Фигуристы Тарасова и Морозов заняли второе место в короткой программе спортивных пар на ЧМ

МИЛАН /Италия/, 22 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в короткой программе спортивных пар на чемпионате мира в Милане.

Они получили от судей 81,29 балла. Лидируют олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо из Германии (82,98, личный рекорд). Третье место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (75,32).

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт (74,38) стали четвертыми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов (71,62) - седьмыми.

Спортивные пары представят произвольную программу 22 марта. Чемпионат мира завершится 25 марта.