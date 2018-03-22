Фигуристы Забияко и Энберт сохранили мотивацию на ЧМ после Олимпиады

МИЛАН /Италия/, 22 марта. /ТАСС/. Серебряные призеры олимпийского командного турнира в Пхёнчхане российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт не утратили соревновательного настроя и мотивации на выступление на чемпионате мира в Милане. Об этом спортсмены рассказали журналистам после проката короткой программы на мировом первенстве, по итогам которой занимают четвертое место.

"Четыре года назад я смотрел на участников послеолимпийского чемпионата мира и думал - откуда люди силы берут после Игр выступать. А сейчас по себе понял, что все возможно, приехали, отдохнули и продолжили в полную работать дальше. Все как обычно", - рассказал Энберт.

Спортсмен отметил, что сохранять мотивацию паре помогают краткосрочные цели. "Я не знаю, откуда берется мотивация, прихожу на тренировку и работаю, стараясь все делать по максимуму. Просто мы живем краткосрочными целями, продвигаясь от старта к старту, а вот у нашего тренера Нины Мозер наверняка более глобальный взгляд и долгосрочный план. У нас этих забот нет", - отметил фигурист.

По итогам короткой программы чемпионата мира лидируют олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо из Германии, на втором месте россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, на третьем - французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. На Олимпиаде-2018 Забияко и Энберт заняли седьмое место.

Спортивные пары продемонстрируют произвольную программу 22 марта. Чемпионат мира завершится 25 марта.