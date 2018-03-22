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Силкин: Кокорин - один из немногих российских футболистов, способных заиграть за рубежом

Спорт
22 марта, 2:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Бывший главный тренер "Динамо" сожалеет, что футболист получил тяжелую травму в последнем матче Лиги Европы

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ТАСС, 22 марта. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин - один из немногих российских игроков, которые могут попробовать свои силы в зарубежном первенстве после чемпионата мира 2018 года. Такое мнение высказал бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Кокорин в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига" (1:1) получил разрыв крестообразной связки колена. Восстановление форварда займет около 4-5 месяцев, из-за чего он рискует пропустить чемпионат мира 2018 года.

"Любой игрок сборной, который получает травму, это большая потеря для команды, - сказал Силкин. - Конечно, с другой стороны, появится возможность проявить себя у других ребят. Что тут скажешь, от травм никто не застрахован".

"Конечно, жалко, что Кокорин получил травму. Александр - один из немногих наших футболистов, которые могли попробовать свои силы в зарубежном чемпионате после чемпионата мира. Ведь каждое мировое первенство - это большой рынок, но, к сожалению, он не сыграет. Когда он получал травму, было видно, как футболист расстроен", - добавил Силкин.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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