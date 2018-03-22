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"Бостон" в овертайме проиграл "Сент-Луису" в матче НХЛ, Худобин отразил 18 бросков

Спорт
22 марта, 5:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

"Бостон" гарантировал себе место в плей-офф

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ТАСС, 22 марта. "Бостон" в овертайме уступил "Сент-Луису" со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Бостона" шайбу забросил Райан Донато (11-я минута). У "Сент-Луиса" отличился Джейден Шварц (50, 61).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко пропустил вторую встречу подряд из-за травмы. Другие форварды команды, Иван Барбашев и Никита Сошников, результативными действиями не отметились. Российский вратарь "Бостона" Антон Худобин отразил 18 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи. Донато забросил вторую шайбу во второй игре в НХЛ в карьере.

"Бостон" гарантировал себе место в плей-офф, клуб занимает второе место в таблице Восточной конференции со 100 очками. "Сент-Луис" идет девятым (85) на Западе.

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