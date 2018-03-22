Российские керлингистки обыграли команду Германии в матче чемпионата мира

ТАСС, 22 марта. Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Германии со счетом 6:2 в восьмом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

За сборную России выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Анна Сидорова и Юлия Гузиёва (запасная).

В турнирной таблице лидирует команда Канады, одержавшая восемь побед в восьми матчах. Сборная России делит третье место с командой Южной Кореи (по шесть побед и два поражения). В следующей игре в четверг российские керлингистки встретятся с командой Канады.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в 1/2 финала.

Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал - на 25 марта.