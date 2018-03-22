"Кливленд" обыграл "Торонто" в матче НБА, Джеймс сделал дабл-дабл

ТАСС, 22 марта. "Кливленд" одержал победу над "Торонто" со счетом 132:129 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард "Кливленда" Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл (35 очков + 17 результативных передач) и добавивший к этому семь подборов. Форвард хозяев Кевин Лав также сделал дабл-дабл, набрав 23 очка и 12 подборов.

В составе гостей больше всех очков набрал разыгрывающий Кайл Лоури - 24, также он сделал семь передач и четыре подбора. Атакующий защитник Демар Дерозан набрал 21 очко, добавив к этому пять передач и три подбора.

"Кливленд" одержал 42 победы в 71 матче и занимает третье место в Восточной конференции, "Торонто" с 53 победами при 19 поражениях идет первым на Востоке.

В следующем матче "Кливленд" на свой площадке сыграет с "Финиксом" 24 марта, "Торонто" в этот же день примет "Бруклин".

Результаты других матчей дня:

"Филадельфия" - "Мемфис" - 119:105

"Бруклин" - "Шарлотт" - 105:111

"Майами" - "Нью-Йорк" - 119:98

"Нью-Орлеан" - "Индиана" - 96:92

"Чикаго" - "Денвер" - 102:135

"Милуоки" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 120:127.