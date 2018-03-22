Ватутин: победа в регулярном сезоне Евролиги важна, но задача БК ЦСКА - "Финал четырех"

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первое место в регулярном чемпионате Евролиги является серьезным достижением для баскетболистов ЦСКА, но выход в "Финал четырех" остается главной задачей на сезон. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

В среду ЦСКА обыграл на своем паркете "Олимпиакос" со счетом 89:81 и обеспечил себе первое место в регулярном сезоне Евролиги.

"Рад за команду, тренерский штаб и болельщиков - это важная домашняя победа над принципиальным и сильным соперником, - сказал Ватутин. - Также хочу поздравить своего давнего друга, наставника "Олимпиакоса" Янниса Сферопулоса с днем рождения. Это сильный тренер и порядочный человек".

По мнению Ватутина, первое место в регулярном чемпионате Евролиги - это достижение, но задачей минимум для клуба является выход в "Финал четырех" Евролиги: "Безусловно, это серьезное достижение, показатель хорошей работы тренеров и игроков на дистанции, но немного промежуточный результат. Уверен, большинство не помнит, на каком месте мы завершили прошлый регулярный чемпионат Евролиги, или каким финишировал действующий чемпион турнира "Фенербахче". Задача на сезон для ЦСКА - выход в "Финал четырех" Евролиги, и если этого не произойдет, никто не вспомнит наше место в регулярке. Так что главные матчи впереди".

В пятницу армейцам предстоит сыграть гостевой матч Евролиги с другим российским клубом "Химками", которые накануне обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

"Если помните, я еще в начале сезона говорил вам, что эта команда - претендент на "Финал четырех", и сейчас самое время поздравить подмосковный клуб с первым в его истории участием в плей-офф Евролиги. Уверен, у "Химок" есть потенциал, чтобы на этом не остановиться", - подчеркнул Ватутин.