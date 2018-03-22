Российский гимнаст Нагорный стал вторым в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме

ТАСС, 22 марта. Россиянин Никита Нагорный завоевал серебро в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в английском Бирмингеме.

21-летний спортсмен по итогам шести упражнений показал результат 84,731 балла. Победу одержал японец Сёго Нономура (84,797), бронза у англичанина Джеймса Холла (83,531).

Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях, также в его активе три золотые и одна бронзовая медали чемпионатов Европы.

Этап Кубка мира в Бирмингеме завершится в четверг.