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Российский гимнаст Нагорный стал вторым в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме

Спорт
22 марта, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Победу одержал японец Сёго Нономура

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Никита Нагорный

Никита Нагорный

© EPA/PETER KLAUNZER

ТАСС, 22 марта. Россиянин Никита Нагорный завоевал серебро в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в английском Бирмингеме.

21-летний спортсмен по итогам шести упражнений показал результат 84,731 балла. Победу одержал японец Сёго Нономура (84,797), бронза у англичанина Джеймса Холла (83,531).

Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях, также в его активе три золотые и одна бронзовая медали чемпионатов Европы.

Этап Кубка мира в Бирмингеме завершится в четверг.

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