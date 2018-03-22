Колобков и Шляхтин прибыли на встречу с рабочей группой IAAF в Лозанне

ЛОЗАННА /Швейцария/, 22 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков и глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прибыли на встречу с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для обсуждения выполнения дорожной карты восстановления ВФЛА. Встреча состоится в Лозанне.

В рамках встречи будут обсуждаться вопросы восстановления членства ВФЛА в IAAF, в частности вопросы выполнения дорожной карты восстановления ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. На международных соревнованиях российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.

Последнее совещание рабочей группы IAAF состоялось в ноябре 2017 года. С тех пор ВФЛА провела масштабную работу для выполнения критериев восстановления федерации, а также соблюдения спортсменами и тренерами антидопинговых правил. Согласно изменениям, в пулы антидопингового тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) были включены еще 83 спортсмена, а в пул IAAF - три атлета. Кроме того, прохождение дистанционного антидопингового обучения на сайте РУСАДА является обязательным для участников соревнований среди юношей и девушек до 18 лет.

Также были утверждены правила ВФЛА о лицензировании тренеров. В Трудовой кодекс РФ были внесены изменения в части возможного увольнения тренеров из-за нарушения антидопинговых правил. Наряду с этим ВФЛА создала комиссию по рассмотрению заявок спортсменов на получение нейтрального статуса. Были разработаны регламент взаимодействия с информаторами и порядок действий при получении информации, связанной с нарушением антидопинговых правил.