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СМИ: UFC предложит боксеру Джошуа контракт на сумму $500 млн

Спорт
22 марта, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В случае заключения сделки за каждый бой в UFC британец будет получать по $50 млн

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Энтони Джошуа

Энтони Джошуа

© EPA/GERRY PENNY

ТАСС, 22 марта. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) собирается предложить чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) британцу Энтони Джошуа контракт на сумму $500 млн. Об этом сообщает The Telegraph.

Джошуа 31 марта в Кардиффе проведет поединок против обладателя пояса Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландца Джозефа Паркера. После окончания боя президент UFC Дэйна Уайт планирует встретиться с британским боксером и его командой и обсудить с ними детали соглашения.

Как сообщает издание, в случае заключения сделки за каждый бой в UFC Джошуа будет получать по $50 млн, а расширенный контракт на несколько поединков будет рассчитан на $500 млн.

В послужном списке 28-летнего Джошуа 20 побед (все - нокаутом) на профессиональном ринге, также он является олимпийским чемпионом 2012 года в Лондоне в весовой категории свыше 91 кг.

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