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РУСАДА и отдел расследований WADA договорились о совместной работе по ряду направлений

Спорт
22 марта, 11:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам первого заместителя гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, также будет совместно развиваться программа по работе с информаторами

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Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая

Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) во вторник достигло договоренности с отделом расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) о совместной работе по ряду направлений, в том числе по программе информаторов. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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С 21 по 23 марта в Лозанне проходит ежегодный симпозиум WADA, в работе которого принимают участие более 900 человек. Важной частью восьмичасовой программы первого дня симпозиума стало обсуждение ситуации в России и перспектив восстановления статуса Российского антидопингового агентства.

"Во вторник РУСАДА достигло договоренности с отделом расследований WADA о взаимодействии и более тесном сотрудничестве. Речь идет о совместной работе, связанной с расследованием текущих дел. Также мы будем совместно развивать программу по работе с информаторами", - отметила Пахноцкая.

Отдел расследований WADA состоит из шести человек, его возглавляет немец Гюнтер Янгер. Это структурное подразделение занимается расследованиями дел, связанных с нарушениями антидопинговых правил.

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