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Жилберту Силва: травмы футболистов могут сказаться на игре сборной России на домашнем ЧМ

Спорт
22 марта, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Из-за разрыва крестообразной связки колена в последние месяцы выбыли из строя защитники сборной России Георгий Джикия и Виктор Васин, а также нападающий национальной команды Александр Кокорин

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Жилберту Силва

Жилберту Силва

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Травмы ведущих футболистов сборной России могут сказаться на выступлении команды на домашнем чемпионате мира, который пройдет предстоящим летом. Такое мнение в беседе с журналистами высказал бывший полузащитник сборной Бразилии, чемпион мира 2002 года Жилберту Силва.

Из-за разрыва крестообразной связки колена в последние месяцы выбыли из строя защитники сборной России Георгий Джикия и Виктор Васин, а также нападающий национальной команды Александр Кокорин. Все эти футболисты рискуют пропустить чемпионат мира.

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"Думаю, для России будет несколько тяжело выступать на чемпионате мира, потому что многие игроки травмированы и не сыграют в турнире. Хотя у нас весьма похожая ситуация связана с Неймаром, который получил травму несколько недель назад, надеюсь, он восстановится к турниру. В 2002 году, когда мы стали чемпионами, аналогичные проблемы были у Роналдо. Что касается России, то ей, как стране-хозяйке турнира, необходимо собрать все силы и показать свой максимум, с гордостью представляя страну", - сказал Силва.

Контрольный матч между командами России и Бразилии состоится в пятницу на московском стадионе "Лужники". Для бразильцев эта игра имеет большое значение, заверил журналистов Силва. "Бразилия готовится к волшебному турниру и понимает, как важен этот матч для нее. Учитывая следующую игру с командой Германии, это последние и ключевые приготовления к чемпионату мира", - сказал он.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Матч открытия и финальная игра состоятся на московском стадионе "Лужники".

На групповом этапе турнира бразильцы сыграют с командами Швейцарии, Сербии и Коста-Рики. Российская сборная проведет матчи против команд из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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