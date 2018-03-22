Черчесов: тренеры сборной России по футболу пока не думают об участии Ари в ЧМ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу пока не думают о возможности бразильца Ари сыграть за российскую команду на чемпионате мира. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Ранее форвард "Локомотива" сообщил ТАСС, что рассчитывает получить гражданство РФ в течение недели.

"Первым, кто заметил Ари еще в Швеции в "Кальмаре", был я. Что касается участия в чемпионате мира, то он получит гражданство, значит будет иметь право сыграть за сборную. Пока не о чем думать, он пока бразилец. Когда ситуация поменяется, будем думать, отслеживать", - сказал тренер.

Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. Ари с 2010 по 2013 год играл за московский "Спартак", после чего перешел в "Краснодар". За "Локомотив" форвард выступает на правах аренды с февраля прошлого года. В июне аренда была продлена на год.