Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Черчесов: тренеры сборной России по футболу пока не думают об участии Ари в ЧМ

Спорт
22 марта, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Ранее форвард "Локомотива" сообщил ТАСС, что рассчитывает получить гражданство РФ в течение недели

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу пока не думают о возможности бразильца Ари сыграть за российскую команду на чемпионате мира. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Смотрите также

Футболист "Локомотива" Ари рассчитывает получить паспорт РФ в течение месяца

Футболисты Камболов, Кузяев и Игнатьев не сыграют с бразильцами

Жилберту Силва: травмы футболистов могут сказаться на игре сборной России на домашнем ЧМ

Ранее форвард "Локомотива" сообщил ТАСС, что рассчитывает получить гражданство РФ в течение недели.

"Первым, кто заметил Ари еще в Швеции в "Кальмаре", был я. Что касается участия в чемпионате мира, то он получит гражданство, значит будет иметь право сыграть за сборную. Пока не о чем думать, он пока бразилец. Когда ситуация поменяется, будем думать, отслеживать", - сказал тренер.

Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. Ари с 2010 по 2013 год играл за московский "Спартак", после чего перешел в "Краснодар". За "Локомотив" форвард выступает на правах аренды с февраля прошлого года. В июне аренда была продлена на год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
На индексацию социальных пенсий с первого апреля направят 10 млрд рублей
4
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
5
Союз журналистов недоумевает в связи с решением комиссии Госдумы по этике по делу Слуцкого
6
Росбанк, Юникредит банк и Райффайзенбанк возглавили рейтинг Forbes надежных банков
7
Комитет Рады поддержал арест Надежды Савченко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов