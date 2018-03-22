Российский велогонщик Овечкин стал лидером зачета "Тура Лангкави" после пяти этапов

ТАСС, 22 марта. Россиянин Артем Овечкин, выступающий за команду Terengganu, стал победителем пятого этапа веломногодневки "Тур Лангкави" в Малайзии и вышел в лидеры общего зачета соревнований.

Второе место на этапе протяженностью 169,4 км занял австралиец Бен Дайболл, отставший от победителя на 28 секунд, третьим стал Амануэль Гебрезгабихир из Эритреи (+55 секунд).

В общем зачете за три этапа до конца многодневки 31-летний Овечкин опережает Дайболла на 32 секунды и австралийца Харрисона Суини на 59 секунд.

"Тур Лангкави" завершится 25 февраля в Куала-Лумпуре.