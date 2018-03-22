Коваленко: ХК СКА не понравилась жесткая игра молодежи "Локомотива", поэтому были драки

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Хоккеистам петербургского СКА не понравилась жесткая игра молодых игроков "Локомотива" в четвертом матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), из-за чего и возникли драки в конце игры. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России в составе "Локомотива", глава профсоюза игроков лиги Андрей Коваленко.

СКА победил "Локомотив" в Ярославле со счетом 4:1. В третьем периоде обе команды набрали 64 минуты штрафа, в основном, из-за серии драк в конце 20-минутки. В одной из них участвовал 18-летний форвард "Локомотива" Николай Коваленко - сын главы профсоюза подрался с защитником СКА Вячеславом Войновым. Также 17-летний нападающий ярославцев Григорий Денисенко провел силовой прием против Николая Прохоркина, а затем подрался с Виктором Тихоновым.

"Матч был напряженным, и, естественно, ребятам из СКА не понравилась жесткая игра, в тело, молодых хоккеистов "Локомотива". Из-за этого, наверное, накал страстей возрос. Коля - игрок "Локомотива", и неважно, сколько тебе лет - раз ты вышел на лед, значит, ты умеешь играть, и тебе доверяют. Все зависит от него самого", - сказал Коваленко.

"Я сказал сыну, что если ты такое решение [подраться] принял, выдержал, то тем самым ты показал характер, и пожелал ему удачи в следующем матче. Предложил ему больше не драться, а обыграть общими усилиями СКА и вернуть серию в Ярославль", - добавил он.

Коваленко имеет опыт выступлений как в чемпионате СССР и России, так и в Национальной хоккейной лиге. "Нас многие сравнивали и будут сравнивать всю оставшуюся жизнь. Допустим, я вижу у него, что он может сыграть жестко и в тело. Считаю, что он более техничный, чем я. Если я был более силовым, то у него есть и силовая, и техничная манера игры, и самый оптимальный вариант - совмещать и то, и то", - подчеркнул он.

Пятый матч в серии СКА и "Локомотива" пройдет в четверг в Санкт-Петербурге, начало в 19:30 мск. Счет в серии 3-1 в пользу СКА и в случае победы действующий обладатель Кубка Гагарина выйдет в финал Западной конференции.