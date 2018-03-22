Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 60 тыс. билетов продано на матч сборных России и Бразилии

Спорт
22 марта, 13:19 дата обновления: 22 марта, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Встреча пройдет в столичных "Лужниках" 23 марта, начало - в 19:00 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Лужники"

Стадион "Лужники"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Порядка 60 тыс. билетов продано на товарищеский матч футбольных сборных России и Бразилии. Об этом журналистам сообщил и. о. президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

Смотрите также

РФС не выделял гостевую квоту билетов для бразильских болельщиков на матч со сборной РФ

ФИФА довольна темпами продаж билетов на матчи ЧМ-2018

Около 50 тыс. билетов продано на матч между сборными России и Бразилии по футболу

Матч команд России и Бразилии пройдет в столичных "Лужниках" 23 марта, начало - в 19:00 мск.

"Уже продано порядка 60 тыс. билетов, хотя погода не совсем весенняя. Конечно, хотим аншлаг на всех матчах, но будем рады каждому болельщику", - сказал Алаев.

Ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил ТАСС, что организаторы игры работают над тем, чтобы задержка выхода со стадиона для болельщиков после игры была минимальной. "Проблем с выходом быть не должно. Все службы стадиона, города Москвы сделаю все, чтобы процесс прошел гладко. Запуск [болельщиков] начнется за три часа, задача - отрепетировать вход, эвакуацию, все маршруты", - отметил Алаев.

После реконструкции "Лужники" 11 ноября приняли матч, в котором встретились сборные России и Аргентины (0:1). Игра собрала на трибунах 78750 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних матчей сборной России. После встречи возникли проблемы с выходом зрителей со стадиона. Людей, располагавшихся на верхних трибунах, не выпускали с арены 40 минут, а по пути к ближайшей станции метро образовалась толчея.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
Стоимость проезда легковых машин по трассе М-11 составит около 2 тыс. руб.
4
Генпрокуратура Украины обещает за два-три месяца завершить расследование дела Савченко
5
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов