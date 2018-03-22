Около 60 тыс. билетов продано на матч сборных России и Бразилии

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Порядка 60 тыс. билетов продано на товарищеский матч футбольных сборных России и Бразилии. Об этом журналистам сообщил и. о. президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

Матч команд России и Бразилии пройдет в столичных "Лужниках" 23 марта, начало - в 19:00 мск.

"Уже продано порядка 60 тыс. билетов, хотя погода не совсем весенняя. Конечно, хотим аншлаг на всех матчах, но будем рады каждому болельщику", - сказал Алаев.

Ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил ТАСС, что организаторы игры работают над тем, чтобы задержка выхода со стадиона для болельщиков после игры была минимальной. "Проблем с выходом быть не должно. Все службы стадиона, города Москвы сделаю все, чтобы процесс прошел гладко. Запуск [болельщиков] начнется за три часа, задача - отрепетировать вход, эвакуацию, все маршруты", - отметил Алаев.

После реконструкции "Лужники" 11 ноября приняли матч, в котором встретились сборные России и Аргентины (0:1). Игра собрала на трибунах 78750 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних матчей сборной России. После встречи возникли проблемы с выходом зрителей со стадиона. Людей, располагавшихся на верхних трибунах, не выпускали с арены 40 минут, а по пути к ближайшей станции метро образовалась толчея.