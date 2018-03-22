Допинг-пробы боксера Альвареса перед боем с Головкиным были отрицательными

ТАСС, 22 марта. Допинг-пробы мексиканского боксера Сауля Альвареса перед поединком с представителем Казахстана Геннадием Головкиным показали отрицательный результат. Об этом сообщил исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт, слова которого приводит газета Los Angeles Times.

Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкиным и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Альваресом прошел 17 сентября 2017 года в Лас- Вегасе и завершился вничью. Пояса чемпиона мира остались у казахстанца.

"Допинг-пробы Альвареса были отрицательными до боя с Головкиным в сентябре, других данных пока нам не поступало. Мы особенно тщательно следим за этим, так как не заинтересованы в проведении боя на неравных условиях", - сказал Беннетт.

Положительная допинг-проба, взятая у Альвареса 17 февраля, показала более высокий уровень наличия запрещенных веществ, чем проба, взятая 20 февраля. Эксперт лаборатории Всемирного антидопингового агентства Даниэль Эйхнер сказал, что повышенный уровень запрещенного вещества совпадает с его показателями в мясе, которое мог употреблять спортсмен до допинг-теста. "Дальнейшее расследование необходимо для окончательного решения по этому вопросу", - сказал Эйхнер.

Матч-реванш между Головкиным и Альваресом запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе.