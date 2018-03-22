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Допинг-пробы боксера Альвареса перед боем с Головкиным были отрицательными

Спорт
22 марта, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Положительная допинг-проба, взятая у Альвареса 17 февраля, показала более высокий уровень наличия запрещенных веществ, чем проба, взятая 20 февраля

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ТАСС, 22 марта. Допинг-пробы мексиканского боксера Сауля Альвареса перед поединком с представителем Казахстана Геннадием Головкиным показали отрицательный результат. Об этом сообщил исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт, слова которого приводит газета Los Angeles Times.

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Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкиным и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Альваресом прошел 17 сентября 2017 года в Лас- Вегасе и завершился вничью. Пояса чемпиона мира остались у казахстанца.

"Допинг-пробы Альвареса были отрицательными до боя с Головкиным в сентябре, других данных пока нам не поступало. Мы особенно тщательно следим за этим, так как не заинтересованы в проведении боя на неравных условиях", - сказал Беннетт.

Положительная допинг-проба, взятая у Альвареса 17 февраля, показала более высокий уровень наличия запрещенных веществ, чем проба, взятая 20 февраля. Эксперт лаборатории Всемирного антидопингового агентства Даниэль Эйхнер сказал, что повышенный уровень запрещенного вещества совпадает с его показателями в мясе, которое мог употреблять спортсмен до допинг-теста. "Дальнейшее расследование необходимо для окончательного решения по этому вопросу", - сказал Эйхнер.

Матч-реванш между Головкиным и Альваресом запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе.

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