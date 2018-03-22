Урманов: Костнер заслуженно лидирует на ЧМ, но Загитовой по силам ее обойти

МИЛАН /Италия/, 22 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Итальянская фигуристка Каролина Костнер заслуженно получила высокие оценки за прокат короткой программы на чемпионате мира в Милане, но россиянке Алине Загитовой, пока занимающей второе место, абсолютно по силам отыграть необходимые для победы баллы. Таким мнением с ТАСС в телефонной беседе поделился олимпийский чемпион, тренер Алексей Урманов.

По итогам короткой программы Костнер лидирует, набрав 80,27 балла, Загитова идет второй (79,51), японка Сатоко Мияхара - третьей (74,36).

"Я думаю, что со мной согласится любой профессионал в фигурном катании - у Каролины прекрасная короткая программа. Это одна из лучших фигуристок планеты, которая своим безупречным катанием абсолютнейшим образом заслуживает очень хороших оценок. Я был бы очень аккуратен на месте тех, кто в этой ситуации применяет высказывание в стиле "накидали оценок"- они не завышены, они заслужены конкретным выступлением, и речи о предыдущих заслугах здесь не идет", - подчеркнул Урманов.

По мнению специалиста, 15-летней Загитовой совершенно по силам выиграть. "Если посмотреть историю соперничества этих двух девушек, то Алина прекраснейшим образом отыгрывала не балл или полтора, а куда больше - все решится в произвольной программе. В короткой программе судьи и техбригада оценили текущее выступление, а что касается всего остального - да, доля субъективизма была и остается в нашем любимом фигурном катании".

Произвольную программу одиночницы представят 23 марта.