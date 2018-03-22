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РФПЛ: клубы будут иметь право сыграть матч при температуре ниже минус 15 градусов

Спорт
22 марта, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

По словам спортивного директора РФПЛ Виктора Пышкина, рекомендации о переносе или отмене матчей из-за низких температур относились к детско-юношеским турнирам

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Спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги Виктор Пышкин

Спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги Виктор Пышкин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Регламентная норма по условиям проведения футбольных матчей, которая будет прописана со следующего сезона, не исключает того, что клубы могут сыграть при температуре ниже минус 15 градусов при взаимном согласии. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин.

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Ранее председатель медицинского департамента Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов, который возглавляет рабочую группу по вопросам проведения встреч в определенных погодных условиях, сообщил, что со следующего сезона в регламентных нормах будет прописана отмена матча при температуре ниже минус 15 градусов.

"Рабочая группа комитета профессионального футбола РФС предложила внести в регламент чемпионата следующий пункт: если за час до матча температура будет ниже минус 15 градусов по Цельсию, то судья принимает решение о проведении матча после письменного согласия команд", - сообщил Пышкин.

"Рекомендации о переносе или отмене матчей из-за низких температур относились к детско-юношеским турнирам", - уточнил он.

В текущем году из-за низкой температуры был перенесен матч 1/4 финала Кубка России в Самаре между "Крыльями Советов" и московским "Спартаком", который должен был пройти 28 февраля.

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