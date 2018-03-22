"Амкар" может не согласиться на перенос игр РФПЛ в Уфу из-за финансовых условий

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Финансовые причины могут быть весомыми для футбольного клуба "Амкар" при выборе стадиона для переноса матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в другой город, также клубу необходимо договориться с предоставляющей арену командой и региональным Министерством внутренних дел (МВД). Об этом ТАСС заявил исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов.

Ранее генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил ТАСС, что матч 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (31 марта) и игра 26-го тура с "Рубином" (14 апреля) может пройти в Хабаровске, Уфе или Саранске. В пресс-службе РФПЛ заявили, что "Амкар" обязан уведомить лигу о месте проведения матчей не позднее, чем за семь дней до начала игры. Согласно регламенту РФПЛ, в случаях неготовности домашнего стадиона команды (несоответствия его регламентным требованиям), матч проводится на стадионе, заявленном клубом в качестве резервного (резервным стадионом "Амкара" является арена в Уфе - прим. ТАСС), а если по каким-либо причинам матч не может быть проведен ни на одном из заявленных клубом стадионов, то организатор матча должен сообщить в РФПЛ о выборе другого стадиона. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов заявил ТАСС, что "Уфа" готова предоставить "Амкару" свой стадион для проведения матчей РФПЛ.

"Финансовые причины могут быть весомыми для бюджетного клуба, чтобы играть матч не в Уфе, есть вариант, что не получится договориться с полицией Башкортостана или с футбольным клубом "Уфа". Весомых причин может быть очень много, нужно просто дождаться завтрашнего дня, когда мы объявим стадион и согласуем все с РФПЛ. Мы можем выбрать любой другой стадион, а выбираем из тех вариантов, которые будут выгодны нашему клубу. В нашем бюджете не было предусмотрено игр на перенос, был сертификат стадиона до 2020 года", - сказал Маслов.

Маслов заявил, что клуб уже отправил письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой о повторной комиссии поля на стадионе "Звезда". "Сейчас наш региональный министр спорта обратился к Алаеву (исполняющий обязанности президента РФС) с просьбой вернуть нам комиссию, чтобы она еще раз проверила наши условия. До матча с "Локомотивом" комиссия могла бы приехать, но письмо с просьбой об инспекции было отправлено вчера, а уже завтра мы должны сказать, где мы сыграем, поэтому нам придется сыграть на другом стадионе. Президент и правление клуба взвесит все варианты и примет решение о месте проведения матча", - рассказал Маслов.

В проблемах поля в Перми виноват Кубок России

Маслов также отметил, что перенос игр связан с тем, что совместная комиссия РФС и РФПЛ по лицензированию полей разрешила провести на пермском стадиона "Звезда" матч 1/4 финала Кубка России против курского "Авангарда" (0:0, 6:7 по пенальти), который состоялся 27 февраля. "Мы не ожидали, что пойдем всем на встречу и проведем кубковый матч в тяжелых погодных условиях, при том, что комиссия в этих условиях разрешила играть, а потом комиссия снова приедет, в день, когда шел сильный снег, и заявят, что в футбол здесь играть нельзя. Мы не перенесли игру и сейчас из-за этого нам нельзя играть дома. Все футболисты команды говорят, что на стадионе можно играть в футбол, они проводят там тренировки и им все нравится, но почему-то кубковый матч играть можно, а сейчас нельзя", - заявил Маслов.

"Если бы мы не проводили кубковый матч, никакая комиссия никогда бы нам не закрыла стадион. Мы хотим играть дома, для своих болельщиков, меня беспокоят жители пермского края, которые купили абонементы, желают пойти на футбол. Да, полю уже пять лет, там играют три команды - женская "Звезда", молодежный и основной составы "Амкара", и мы бы с удовольствием его поменяли, но у нас нет такой финансовой возможности. Благодаря усилиям президента клуба, президента РФПЛ Сергея Прядкина и РФС достигнута договоренность о смене газона летом. Но до лета еще нужно дожить, а увозить футбол из региона сейчас нельзя", - рассказал Маслов.

Матч 1/4 финала Кубка России между футбольными клубами "Крылья Советов" и "Спартак" должен был состояться в Самаре, но был перенесен из-за тяжелых погодных условий. "Спартак" при тех условиях, что были в Перми в матче с "Авангардом", никогда бы не согласился играть, они и в минус 15 при солнце играть не стали, поступив абсолютно правильно. В следующий раз мы тоже откажемся играть и будем думать только о себе, а не пойдем кому-то на встречу, когда попросят играть в таких условиях", - сказал исполнительный директор пермского клуба.

Матч 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и тульским "Арсеналом" (0:2) прошел в Уфе 9 марта. "Амкар" находится на 15-м месте в турнирной таблице с 22 очками.