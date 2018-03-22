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Колобков: России и IAAF предстоит еще много сделать для восстановления ВФЛА

Спорт
22 марта, 14:44 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 22, марта. /ТАСС

Министр спорта уверен, что скорейшее возвращение спортсменов РФ на все международные соревнования в интересах мировой легкой атлетики

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 22 марта. /ТАСС/. России и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) предстоит большой объем работы по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое мнение журналистам высказал министр спорта России Павел Колобков, который провел встречу с представителями международной федерации в Лозанне.

На встрече также присутствовал глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, стороны обсуждали выполнение дорожной карты восстановления российской организации.

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"Это была рабочая встреча с рабочей группой IAAF. Мы обсудили выполнение требований, которые предъявляются нашей федерации для восстановления. Вопрос непростой во многих отношениях, два с половиной часа в обсуждениях пролетели, как одно мгновение. Восстановление ВФЛА международная федерация связывает с восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА), будем дальше с ними работать в этом направлении", - сказал Колобков.

"Уверен, что в интересах и легкой атлетики России, и в интересах мировой легкой атлетики - скорейшее возвращение и нашей федерации, и наших спортсменов на все международные соревнования во всех возрастах и в полном объеме. Считаю, что такие обсуждения должны и будут продолжаться. Есть у нас различный подход по некоторым позициям, нам еще предстоит большой совместный объем работы. Сказать сейчас, что все вопросы урегулированы, я не могу", - добавил он.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. На международных соревнованиях российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.

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