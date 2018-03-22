Колобков: доклад Макларена стал ключевым вопросом дискуссии с рабочей группой IAAF

ЛОЗАННА /Швейцария/, 22 марта. /ТАСС/. Доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена стал основным вопросом дискуссии российской стороны с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков, который провел встречу с представителями международной федерации в Лозанне.

На встрече также присутствовал глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, стороны обсуждали вопросы восстановления членства ВФЛА в IAAF и в частности - выполнение дорожной карты восстановления ВФЛА.

"Эти вопросы [выводы из доклада Макларена] мы тоже обсуждаем, мы говорим, что в России были проблемы с допингом, мы многократно говорили об этом на всех площадках, - сказал Колобков. - Но в России никогда не было государственной системы поддержки допинга, не было задач достижения результатов любым незаконным путем, мы это обсуждаем, это один из ключевых вопросов нашей дискуссии. Не могу сказать, что прогресс очень большой, надеюсь, что мы движемся к пониманию возможностей и полномочий друг друга, а также необходимости доказательства той информации, которая представлена в предыдущих докладах, наша позиция им известна, надеемся, что будем услышаны друг другом".

IAAF приостановило членство ВФЛА в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF объявила о создании рабочей группы во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. На международных соревнованиях российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.