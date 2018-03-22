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Строящийся к ЧМ-2018 стадион "Мордовия-Арена" будет сдан до 31 марта

Спорт
22 марта, 15:02 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 22, марта. /ТАСС

По словам директора департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колина Смита, в процессе строительства стадиона была проделана колоссальная работа

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"Мордовия-Арена

"Мордовия-Арена

© Станислав Красильников/ТАСС

САРАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Стадион "Мордовия-Арена", который примет матчи чемпионата мира 2018 года по футболу, будет сдан до конца марта. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель правительства Мордовии Владимир Сушков.

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"В завершающей стадии находится стадион "Мордовия-Арена". Планируется, что до 31 марта текущего года он будет введен в эксплуатацию", - сказал Сушков.

По словам директора департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колина Смита, в процессе строительства стадиона была проделана колоссальная работа. "Работа была проделана фантастическая. Мы видим, какой стадион построен, видно, какой он воздушный и легкий", - отметил он.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Стадион "Мордовия-Арена", который вмещает почти 45 тыс. зрителей, примет четыре матча группового турнира: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня) и Панама - Тунис (28 июня).

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