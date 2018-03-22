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Около 2 млн билетов продано на матчи ЧМ-2018

Спорт
22 марта, 15:06 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 22, марта. /ТАСС

Более 50% билетов было продано иностранным болельщикам

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© Донат Сорокин/ТАСС

САРАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Около 2 млн билетов продано на матчи чемпионата мира по футболу, более половины из них приобрели иностранные болельщики. Об этом сообщил журналистам в четверг директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит.

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Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы чемпионата мира стартовал во вторник на "Екатеринбург-Арене", в среду делегация осмотрела Самару и местный стадион, а в четверг - инфраструктуру Саранска и стадион "Мордовия-Арена". Инспекции еще предстоит посетить стадионы в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде.

"Билеты продаются очень хорошо, более 2 млн билетов продано. На первые две игры в Саранске билеты тоже проданы. Более 50% билетов было продано иностранным болельщикам, я думаю, что чемпионат мира по футболу - отличная возможность для людей приехать в Россию и, в частности, открыть для себя Саранск", - отметил Смит.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Стадион "Мордовия-Арена", который вмещает почти 45 тыс. зрителей, примет четыре матча группового турнира: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня) и Панама - Тунис (28 июня).

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