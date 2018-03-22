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СМИ: организаторы "Тур де Франс" могут отказать в участии Фруму из-за допинга

Спорт
22 марта, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Ранее в допинг-пробе британца, взятой во время победной для него многодневки "Вуэльта" в сентябре 2017 года, содержание вещества сальбутамол в два раза превысило допустимую норму

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Крис Фрум

Крис Фрум

© EPA-EFE/Javier Lizon

ТАСС, 22 марта. Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьен сообщил, что организаторы веломногодневки "Тур де Франс" могут отказать в участии британскому велогонщику Крису Фруму в случае, если до начала соревнований не будет вынесено решение по делу о нарушении спортсменом антидопинговых правил. Слова главы UCI приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

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Ранее в допинг-пробе Фрума, взятой во время победной для него многодневки "Вуэльта" в сентябре 2017 года, содержание вещества сальбутамол в два раза превысило допустимую норму. Сальбутамол сам по себе не является запрещенным веществом, для его употребления также не требуется терапевтическое исключение, и согласно правилам, Фрум может продолжать участвовать в гонках в текущем сезоне.

"Я думаю, что разбираться с этим делом должен UCI, а не организаторы гонок. Мы надеемся, что дело будет разрешено как можно быстрее, и организаторам не придется отстранять Фрума от участия, это не их работа", - сказал Лапартьен.

32-летний Фрум является двукратным бронзовым призером Олимпиад, также в его активе серебро и бронза чемпионатов мира по шоссейным гонкам. Спортсмен четыре раза становился победителем веломногодневнки "Тур де Франс" и один раз занимал второе место в общем зачете.

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года. В 2018 году "Тур де Франс" пройдет с 7 по 29 июля.

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