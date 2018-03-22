Шляхтин надеется, что IAAF летом не исключит ВФЛА из членов организации

ЛОЗАННА /Швейцария/, 22 марта. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин надеется, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) летом не исключит российскую организацию из числа своих членов. Об этом он рассказал журналистам.

В четверг Шляхтин и министр спорта РФ Павел Колобков в Лозанне провели встречу с рабочей группой IAAF, на которой обсуждалось выполнение дорожной карты восстановления ВФЛА.

"Этот вопрос [исключения ВФЛА из членов IAAF, если она не будет восстановлена в правах на совете организации в июле] сегодня поднимался, - сказал Шляхтин. - Рабочая группа проинформировала, что решение совета основано на этих требованиях, естественно, сейчас мы понимаем, что решение об исключении федерации легкой атлетики России может принимать только конгресс. Соответственно, [совет] IAAF может рекомендовать конгрессу - либо отстранять, либо нет, надеемся, что до этой ситуации мы не дойдем".

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. На международных соревнованиях российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.