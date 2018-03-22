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Тренер Крамер надеется, что будет работать с российскими лыжниками еще четыре года

Спорт
22 марта, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Российские лыжники завоевали три серебряных и пять бронзовых наград на Олимпийских играх в Пхёнчхане при отсутствии ряда лидеров команды

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ТАСС, 22 марта. Тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер выразил надежду, что сможет поработать с командой ближайшие четыре года. Слова специалиста приводит TeamRussia.pro.

Российские лыжники завоевали три серебряных и пять бронзовых наград на Олимпийских играх в Пхёнчхане при отсутствии ряда лидеров команды.

"Мы обсуждали вопрос [о контракте] с президентом [Федерации лыжных гонок России] Еленой Вяльбе на днях в шведском Фалуне, осталось согласовать некоторые детали. Она хочет, чтобы я продолжил работу в сборной, у России сильная и перспективная команда, которая в будущем способна показывать хорошие результаты. Надеюсь, что смогу поработать с ней ближайшие четыре года", - сказал Крамер.

Также немецкий специалист рассказал о том, что планирует посетить чемпионат России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. "Мне очень интересно посмотреть, как на спортсменов из национальной сборной, так и на ближайший резерв. Уровень конкуренции будет высоким", - добавил он.

Чемпионат России пройдет в Сыктывкаре с 24 марта по 1 апреля.

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