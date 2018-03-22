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Футболист Глеб в пятый раз стал игроком белорусского БАТЭ

Спорт
22 марта, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Детали контракта не сообщаются

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ТАСС, 22 марта. Полузащитник Александр Глеб подписал контракт с белорусским клубом БАТЭ. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.

Детали контракта не сообщаются.

36-летний полузащитник в пятый раз стал игроком БАТЭ, до этого он выступал за белорусский клуб в сезонах-1999/00 и 2012/13, а также в 2015 и 2016 году. Кроме того, футболист выступал за немецкие "Штутгарт" (2000-2005, 2009-2010) и "Вольфсбург" (2011), английские "Арсенал" (2005-2008) и "Бирмингем" (2010-2011), испанскую "Барселону" (2008-2011), российские "Крылья Советов" (2012, 2017), турецкие "Коньяспор" (2014) и "Генчлербирлиги" (2015, 2016). За сборную Белоруссии футболист провел 77 матчей и забил шесть голов.

Глеб шесть раз признавался лучшим игроком Белоруссии (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), он в составе "Барселоны" становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2008/09. Глеб - единственный белорусский футболист, проведший более 100 еврокубковых встреч (102).

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