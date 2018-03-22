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Николаев отметил роль других экипажей команды "КамАЗ-мастер" в своей победе на "Дакаре"

Спорт
22 марта, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Айрат Мардеев, напарник Николаева по команде, рассказал, как пилоты помогали друг другу

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Эдуард Николаев

Эдуард Николаев

© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 22 марта. Пилот "КамАЗ-мастер" Эдуард Николаев отметил роль других экипажей команды в своей победе на ралли-марафоне "Дакар". Слова Николаева приводит "Газета.Ru".

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"Мы команда, - сказал Николаев. - То, что в этом году мы победили, это заслуга всей команды - ребят, которые готовили автомобили, которые участвовали в гонке. В этой победе участвовали даже другие экипажи, поскольку в этом году было непросто завоевать первое место. Тут была командная тактика, и все работали на основной результат - без разницы, кто именно будет первым, главное, чтобы это была наша команда".

Айрат Мардеев, напарник Николаева по команде, рассказал, как пилоты помогали друг другу. "Была поломка регулятора давления воздуха у Николаева, это очень редкая поломка, и я за свою карьеру не помню, чтобы он когда-либо выходил их строя, - сказал Мардеев. - Два экипажа - наш и Димы Сотникова - пришли на помощь команде Николаева, причем в запасе регулятора ни у кого не было, да мы и никогда его с собой не возили. В итоге приняли решение снять регулятор с машины Сотникова, так как у него уже было очень большое отставание, а у меня еще был шанс побороться за подиум, мы все вместе меняли узел, должен сказать, что у других команд я такой взаимовыручки не видел".

Ралли-марафон "Дакар" в 2018 году прошел по территории Перу, Аргентины и Боливии с 6 по 20 января. Экипаж Николаева впервые выиграл "Дакар" в 2013 году, также он становился первым в 2017 году. Дважды гонщик попадал на подиум "Дакара" - в 2015 году он стал вторым, в 2014-м - третьим. Команда "КамАЗ-мастер" в 15-й раз отпраздновала успех в ралли-марафоне в зачете грузовиков.

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