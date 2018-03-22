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Пилот "КамАЗ-мастер" Николаев назвал победу на "Дакар-2018" самой ценной в карьере

Спорт
22 марта, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Юбилейный 40-й "Дакар", проходивший по территории Перу, Аргентины и Боливии, завершился 20 января

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ТАСС, 22 марта. Пилот "КамАЗ-мастер" Эдуард Николаев считает победу на ралли-марафоне "Дакар" в 2018 году самой ценной в карьере. Слова Николаева приводит "Газета.Ru".

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Юбилейный 40-й "Дакар", проходивший по территории Перу, Аргентины и Боливии, завершился 20 января. Победителем в зачете грузовиков в третий раз стал экипаж Николаева.

"Самой ценной победой стал "Дакар-2018", потому что была непростая гонка, как и обещали организаторы, - сказал Николаев. - Этот "Дакар" был юбилейным, и они отнеслись к нему по-особому, чтобы запомнился всем. В плане построения маршрута они "выжали" все из трех стран, по которым проходила гонка. Были максимально сложные участки, которые только можно было найти".

Николаев впервые выиграл "Дакар" в 2013 году, также его экипаж становился первым в 2017 году. Еще дважды Николаев попадал на подиум "Дакара", в 2015 году он стал вторым, в 2014-м - третьим.

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