Пилот "КамАЗ-мастер" Николаев назвал победу на "Дакар-2018" самой ценной в карьере

ТАСС, 22 марта. Пилот "КамАЗ-мастер" Эдуард Николаев считает победу на ралли-марафоне "Дакар" в 2018 году самой ценной в карьере. Слова Николаева приводит "Газета.Ru".

Юбилейный 40-й "Дакар", проходивший по территории Перу, Аргентины и Боливии, завершился 20 января. Победителем в зачете грузовиков в третий раз стал экипаж Николаева.

"Самой ценной победой стал "Дакар-2018", потому что была непростая гонка, как и обещали организаторы, - сказал Николаев. - Этот "Дакар" был юбилейным, и они отнеслись к нему по-особому, чтобы запомнился всем. В плане построения маршрута они "выжали" все из трех стран, по которым проходила гонка. Были максимально сложные участки, которые только можно было найти".

Николаев впервые выиграл "Дакар" в 2013 году, также его экипаж становился первым в 2017 году. Еще дважды Николаев попадал на подиум "Дакара", в 2015 году он стал вторым, в 2014-м - третьим.