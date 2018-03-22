"Кузбасс" победил "Байкал-Энергию" в первой игре серии за бронзу ЧР по бенди

ТАСС, 22 марта. Кемеровский "Кузбасс" со счетом 4:2 на своей площадке обыграл иркутскую "Байкал- Энергию" в первом матче серии за третье место чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе "Кузбасса" дублем отметились Вадим Стасенко (27, 31-я минуты) и Вячеслав Швецов (66, 71). У иркутской команды отличились Никита Иванов (10) и Руслан Тремаскин (71).

Счет в серии до двух побед стал 1-0 в пользу "Кузбасса". Вторая игра пройдет 25 марта в Иркутске.

В финальном матче чемпионата России хабаровский "СКА- Нефтяник" на своей площадке сыграет с красноярским "Енисеем" 25 марта.