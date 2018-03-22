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Минспорт РФ сделает все для гуманного решения проблемы бездомных животных во время ЧМ-2018

Спорт
22 марта, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

По мнению заместителя министра спорта РФ Павла Новикова, решение данной проблемы способствует правильному воспитанию будущих поколений

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Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ сделает все, чтобы проблема наличия бездомных животных в городах - организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года была решена гуманным образом. Об этом во время заседания комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды заявил заместитель министра спорта РФ Павел Новиков.

"Хотелось бы отметить, что эта проблема не является основной в рамках подготовки к чемпионату мира, поскольку не имеет непосредственного отношения к спорту, если так можно выразиться. Зоозащитники подняли эту проблему, поэтому оргкомитет стал задавать вопросы и нам. Мы с Владимиром Бурматовым (глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды - прим. ТАСС) стали обсуждать ее на короткой связи. Сделаем все, чтобы она была решена, чтобы в городах, где будет проходить чемпионат мира, эта проблематика была снята", - сказал Новиков.

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По мнению спикера, решение данной проблемы способствует правильному воспитанию будущих поколений. "Сейчас будем пытаться включить в программу наследия турнира создание питомников для животных. Может быть, это наследие не совсем спортивное, но оно повлияет на подрастающее поколение и их отношение к животным", - считает Новиков.

"Мы обозначили эту проблему на нескольких совещаниях у [Виталия] Мутко, - продолжил замминистра спорта. - Были даны поручения вице-премьера как Министерству спорта, так и нашим коллегам из других министерств и ведомств, чтобы в субъектах РФ этой проблематикой стали заниматься. Это поручение стоит на контроле, мы по нему отчитываемся. Времени прошло мало, но в ряде регионов начались общения с правозащитниками, обращено их активное внимание, наш оргкомитет тоже эту ситуацию мониторит".

"Вместе с оргкомитетом мы провели в ТАСС семинар по вопросу регулирования численности безнадзорных животных, проинформировали зоозащитников, что готовы помогать и получили поддержку. Министерство спорта направило запросы о проделанной работы во все субъекты, где будут проходить не только матчи турнира, но и будут базироваться команды. Мы в любой ситуации добьемся, чтобы в этом году были приняты решения о создании питомников. У нас достаточно долго находится в Госдуме закон об ответственном обращении с животными, мы считаем, что он должен быть принят", - заключил Новиков.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Матчи примут 11 городов - Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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