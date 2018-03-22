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Мартен Фуркад выиграл малый Хрустальный глобус в спринте

Спорт
22 марта, 17:48 дата обновления: 22 марта, 18:03 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 22, марта. /ТАСС

Французский биатлонист занял первое место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени

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Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

© Михаил Терещенко/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Француз Мартен Фуркад стал победителем зачета Кубка мира по биатлону в спринтерских гонках.

В четверг Фуркад занял первое место в спринте на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени. В его активе стало 384 очка, у его ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Бё 382 очка в зачете, в Тюмени Бё финишировал 14-м. Лучшим из россиян в зачете спринтерских гонок стал Антон Шипулин, занявший четвертое место (256), Антон Бабиков стал 22-м (107), Максим Цветков - 26-м (100), Александр Логинов - 27-м (99), Евгений Гараничев - 31-м (76), Матвей Елисеев - 33-м (74), Дмитрий Малышко - 37-м (63).

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Фуркад в седьмой раз подряд выиграл зачет Кубка мира в спринте. Также он является шестикратным обладателем большого Хрустального глобуса, пятикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира.

Дистанцию на этапе в Тюмени в 10 км француз преодолел за 25 минут 49 секунд, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Второе место в гонке занял его соотечественник Симон Дестьё (отставание 33,2 секунды; 0 промахов), третьим стал швед Фредрик Линдстрём (+33,5; 0).

Россиянин Максим Цветков стал шестым (+43,0; 0), Александр Логинов - девятым (+58,6; 1), Антон Шипулин - 10-м (+1.07,0; 0), Дмитрий Малышко - 18-м (+1.31,6; 0), Евгений Гараничев - 23-м (+1.42,7; 2), Антон Бабиков - 43-м (+2.29,5; 1), Петр Пащенко - 45-м (+2.29,9; 2), Игорь Малиновский - 61-м (+3.04,3; 1).

Эта гонка стала первой в рамках Кубка мира, прошедшей в Тюмени. До этого соревнования в рамках Кубка мира в России принимали Мурманск, Новосибирск и Ханты-Мансийск. Фуркад стал первым победителем этапа Кубка мира в Тюмени.

Женский спринт на этапе Кубка мира в Тюмени пройдет в пятницу. Этап завершится в воскресенье.

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