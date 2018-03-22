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Усманову не поступало предложений о покупке ФК "Милан"

Спорт
22 марта, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Ранее портал Football Italia сообщил о заинтересованности российского бизнесмена в покупке итальянского футбольного клуба

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Алишер Усманов

Алишер Усманов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российскому бизнесмену Алишеру Усманову не поступало предложений о покупке итальянского футбольного клуба "Милан". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предпринимателя.

Ранее портал Football Italia сообщил о заинтересованности Усманова в покупке "Милана", нынешним владельцем которого является китайский бизнесмен Ли Юнхун. Клуб должен инвестиционному фонду "Эллиотт Менеджмент" €303 млн, и если долг не будет погашен до октября, "Милан" перейдет фонду.

"Господин Усманов получает много предложений о покупке футбольных клубов. Некоторые предложения серьезно анализируются и рассматриваются, некоторые - нет. Предложений о приобретении ФК "Милан" не поступало", - говорится в сообщении.

Усманов замыкает первую 10-ку богатейших российских бизнесменов согласно рейтингу "Форбс" и занимает 118-е место среди богатейших миллиардеров мира с состоянием в $12,5 млрд.

"Милан" является четырехкратным обладателем Кубка чемпионов и трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным победителем Кубка обладателей кубков, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем Межконтинентального кубка и клубным чемпионом мира. Клуб 18 раз выигрывала чемпионат Италии.

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