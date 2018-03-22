Фигурист Коляда считает, что не прогадал с решением облегчить короткую программу на ЧМ

МИЛАН /Италия/, 22 марта. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда, идущий вторым после исполнения короткой программы на чемпионате мира в Милане, считает, что не прогадал с решением облегчить набор прыжковых элементов в преддверии турнира. Об этом спортсмен рассказал журналистам после проката. Россиянин сделал каскад из четверного и тройного тулупов, тройные лутц и аксель и набрал 100,8 балла.

Лидирует американец Натан Чен (101,94), третье место место занял американец Винсент Чжоу (96,78). Россиянин Дмитрий Алиев по итогам короткой программы стал 13-м (82,15).

"Я сделал все, что планировал, мы облегчили программу, чтобы выполнить ее чисто, и не прогадали, - рассказал Коляда. - Я все хорошо сделал, мне все понравилось, чувствовал себя прекрасно, настроение было боевое, сделал все, что умею".

Произвольная программа спортсмена изменениям не подверглась. "Буду делать такой же набор, как и на Олимпиаде. Чтобы попасть на пьедестал, нужно не думать о пьедестале, как бы это странно ни звучало. Просто надо делать свою работу", - подчеркнул спортсмен.

Фигуристы представят произвольную программу 24 марта.

"На Олимпиаде приобрел важный опыт"

Коляда также рассказал, что выступление на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане позволило ему получить положительный и важный опыт.

"Это был хороший опыт, получилось или не получилось, но он все равно остался положительным. Игры - это значимый старт для каждого спортсмена, мечта всей жизни. Я там побывал, набрался опыта и буду работать дальше", - подчеркнул 23-летний Коляда.

На Олимпиаде-2018 Коляда занял восьмое место в соревнованиях среди мужчин и стал серебряным призером в командном турнире.