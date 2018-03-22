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Биатлонист Малиновский заявил, что хочет стать призером Олимпиады 2022 года

Спорт
22 марта, 18:47 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 22, марта. /ТАСС

Также спортсмен отметил поддержку российских болельщиков во время домашнего этапа Кубка мира в Тюмени

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Игорь Малиновский

Игорь Малиновский

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Игорь Малиновский, который в этом сезоне стал пятикратным чемпионом мира среди юниоров, ставит перед собой цель стать призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом он рассказал журналистам после выступления в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени.

22-летний Малиновский в гонке занял 61-е место. Для него этот старт стал вторым в карьере в рамках Кубка мира.

"Чего бы я хотел добиться в биатлоне. Какой бы я был спортсмен, если бы не мечтал об олимпийской медали? Конечно, олимпийскую медаль. Так что, можно сказать, ориентируюсь на Олимпийские игры в Пекине", - сказал Малиновский.

Также спортсмен отметил поддержку российских болельщиков во время домашнего старта. "Это моя самая шумная гонка, что-то похожее было на летнем чемпионате мира, но здесь все запредельно", - сказал спортсмен.

Этап Кубка мира в Тюмени завершится в воскресенье.

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