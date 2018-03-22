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Тренеру сборной Бразилии по футболу трудно определиться с составом команды на ЧМ-2018

Спорт
22 марта, 18:53 дата обновления: 22 марта, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Титек прокомментировал отсутствие в команде нападающего Неймара, который получил травму голеностопа и плюсневой кости

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Футболисты сборной Бразилии на тренировке в "Лужниках"

Футболисты сборной Бразилии на тренировке в "Лужниках"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Задача по определению состава сборной Бразилии на чемпионат мира 2018 года по футболу является очень сложной для тренерского штаба команды. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бразильцев Тите.

В пятницу сборная Бразилии в Москве на стадионе "Лужники" проведет товарищеский матч с командой России.

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"Задача выбора состава на чемпионат мира для меня является очень сложной. Для нашего тренерского штаба очень сложно определиться, так как многие футболисты отлично выступают. Я стараюсь дать шанс каждому претенденту, чтобы видеть, как у них получается проявить себя", - сказал Тите.

По словам тренера, сборной Бразилии пошло на пользу пребывание в Москве для подготовки к контрольному матчу с россиянами. "Мы видим человеческие качества русского народа, находимся в определенном климате, и я говорю не про холод. Вокруг нас уже сложилась особая атмосфера, которая приближает к чемпионату мира", - отметил Тите.

Неймар является незаменимым игроком

Специалист прокомментировал отсутствие в команде нападающего Неймара, который получил травму голеностопа и плюсневой кости. "Неймар, конечно, является незаменимым игроком, и Дуглас Коста не будет ему заменой, он будет самим собой. Капитан [Неймар] отвечает за сплоченность всех людей в

команде, и с Неймаром, конечно, наша сборная будет сильнее, хотя главная сила команды в ее единстве", - добавил главный тренер бразильцев.

Тите рассказал, насколько сложно ему дается пост главного тренера сборной. "Вы даже представить не можете, какая это трудная работа. На мне лежит огромная ответственность, особенно когда речь о принятии решения по судьбам игроков. Во многом именно это делает меня таким седовласым", - пошутил специалист.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Бразилии на групповой стадии турнира сыграет против команд Сербии, Швейцарии и Коста-Рики.

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