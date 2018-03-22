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Фуркад не уверен, что ему хватит мотивации продолжать карьеру до Олимпиады-2022

Спорт
22 марта, 19:03 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 22, марта. /ТАСС

Французский биатлонист завоевал два золота на Играх-2014 в Сочи и три - на Олимпиаде в Пхёнчхане, которая прошла в прошлом месяце

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Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

© Михаил Терещенко/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не уверен, что ему хватит мотивации продолжать карьеру до Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

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Фуркад завоевал два золота на Играх-2014 в Сочи и три - на Олимпиаде в Пхёнчхане, которая прошла в прошлом месяце.

"Сейчас я скажу "нет", отвечая на вопрос, хватит ли мне мотивации еще на один олимпийский цикл. Я не могу сейчас думать об Олимпиаде в Пекине, для меня это слишком далеко. Пока я чувствую, что у меня есть мотивация на следующие два сезона, а уже после буду думать о следующих двух. Я не уверен, что смогу сохранить тот же уровень мотивации на все четыре года", - сказал Фуркад.

"Через два года я буду серьезно обсуждать этот вопрос с моей семьей, с самим собой. Пока я не закрываю дверь и не говорю, что меня не будет в Пекине, но сейчас сложно об этом говорить", - отметил 29-летний спортсмен.

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